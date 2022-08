Homem fica ‘entalado’ em muro ao tentar invadir casa em Tanabi

Suspeito foi retirado com ajuda da polícia e levado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado.

Um homem de 37 anos ficou “entalado” no buraco do muro de uma casa que ele tentou invadir e furtar, na noite de quarta-feira (24.ago), em Tanabi/SP.

Segundo a Polícia Militar, o morador da residência, de 83 anos, ouviu um barulho no quintal e encontrou o homem preso no buraco do muro.

A polícia foi acionada e o suspeito retirado do buraco. Em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia, em Mirassol/SP, onde foi ouvido e liberado.