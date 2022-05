Homem faz funcionária de petshop de ‘escudo humano’ para se defender de atirador em Rio Preto 

Rapaz de 20 anos ficou ferido e foi encaminhado a hospital; atirador fugiu em carro com outras três pessoas. Polícia Civil investiga o caso.

Um homem de 20 anos foi baleado dentro de um petshop do bairro Jardim Nunes, em São José do Rio Preto/SP, na terça-feira (17.mai). Para se defender do atirador, ele chegou a usar uma funcionária da loja como “escudo humano”.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem andava no bairro quando um suspeito se aproximou e atirou várias vezes.

Para tentar se defender, o rapaz entrou em um petshop e fez uma funcionária de “escudo humano”. Contudo, o criminoso o perseguiu e tentou disparar novamente, mas a arma falhou por falta de munição.

O criminoso deixou a loja para recarregar a arma. Quando voltou, atirou novamente e atingiu a nádega do jovem.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base. O estado de saúde não foi informado.

O atirador fugiu em um carro com outras três pessoas e não foi localizado. O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

*Informações/g1