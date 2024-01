Homem esfaqueado na zona sul segue internado na Santa Casa

Vítima, de 26 anos, teria ido cobrar uma dívida de droga, quando acabou sendo atingido no peito; agressor já foi identificado, mas ainda não foi preso.

Um homem de 26 anos foi socorrido às pressas depois de levar uma facada no lado esquerdo do peito, na noite do último sábado (27.jan), na Rua Alvim Algarve, no bairro Estação, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, J.J.M., teria ido cobrar uma dívida de drogas de um indivíduo identificado pelas iniciais M.C.L., no valor de R$ 30; no entanto, durante uma discussão o ‘devedor’ pegou uma faca e agrediu o ‘cobrador’ que gravemente ferido, acabou socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga.

Em nota, na tarde desta terça-feira (30), o hospital informou que J.J.M., segue internado.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, e apesar de já conhecido, o autor da facada não havia sido preso até o fechamento desta matéria.