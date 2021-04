Homem é socorrido com afundamento de crânio após ser pisoteado na cabeça em Araçatuba

Segundo o boletim de ocorrência, homem foi preso após policiais o flagrarem pisando na cabeça da vítima, que estava desacordada.

Um homem de 38 anos foi socorrido com afundamento de crânio após ser pisoteado na cabeça no bairro Esplanada, em Araçatuba/SP, na madrugada de domingo (4).

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais foram acionados e, no local, viram o suspeito, de 34 anos, pisando sobre a cabeça da vítima, que estava desacordada.

Ainda de acordo com o B.O., o suspeito não informou o motivo do crime, mas confessou as agressões à polícia e foi preso.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Araçatuba, onde permaneceu internada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.