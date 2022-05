Homem é roubado e esfaqueado em motel após programa com travesti em Rio Preto 

Travesti roubou R$ 50 após briga, em seguida, homem entrou no quarto e esfaqueou a vítima. Ninguém foi preso.

Um homem de 41 anos foi roubado e esfaqueado em um motel no bairro Jardim Paraíso, em São José do Rio Preto/SP, após um programa com uma travesti, na madrugada desta quarta-feira (25.mai).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem e a travesti se relacionaram sexualmente, mas brigaram. Depois, ela pegou R$ 50 da vítima e fugiu do local.

Ainda de acordo com o registro policial, em seguida, um homem entrou no quarto e esfaqueou o braço e a mão da vítima. Ela foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte, mas o estado de saúde não foi informado.

Ninguém foi preso. O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado.

*Com informações do g1