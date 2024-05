Homem é rendido e baleado dentro da própria casa em Araçatuba 

Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (21), enquanto a vítima saía para caminhar. Suspeitos mudaram posicionamento de câmera de segurança um dia antes do crime.

Um homem de 36 anos foi baleado na manhã desta terça-feira (21.mai), no bairro Paraíso, em Araçatuba/SP, na frente da própria casa.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava saindo de casa para caminhar quando foi abordada por dois suspeitos que o renderam no local. Após luta corporal, foram feitos vários disparos.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem é atingido por dois tiros, sendo um no pé e outro no abdômen. Com os disparos, uma porta de vidro localizada dentro da casa, se rompeu.

Depois de cometerem o crime, a dupla fugiu do local, mas não foi localizada até a última atualização desta reportagem. A motivação da tentativa de homicídio ainda é desconhecida.

A vítima foi socorrida consciente e levada para a Santa Casa da cidade, onde vai passar por exames.

Segundo um vizinho do local ouvido pela imprensa, na noite anterior ao crime, um desconhecido foi até a residência da vítima e mudou o posicionamento da câmera de segurança do lado de fora da casa.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.