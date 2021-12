Homem é reanimado por bombeiros após sofrer parada cardiorrespiratória em Novo Horizonte

De acordo com a corporação, as equipes constataram que o homem estava em parada cardiorrespiratória e realizaram manobras de reanimação, inclusive com auxílio de um Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Por conta do atendimento prestado pelos bombeiros, os batimentos cardíacos voltaram a aparecer. O rapaz foi colocado em uma ambulância e levado para a Santa Casa de Novo Horizonte.

Ainda segundo a corporação, o homem precisou ser intubado e segue internado. Os sinais vitais do paciente estão sendo monitorados.