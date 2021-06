Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Nova Luzitânia

Com ele, policiais militares apreenderam 35 eppendorfs contendo cocaína.

Na noite de terça-feira (8), um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas, durante patrulhamento da Polícia Militar em Nova Luzitânia/SP.

De acordo com informações, equipes da PM avistaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, saindo de sua casa; contudo, ao avistar as viaturas, o suspeito tentou adentrar a residência novamente, mas foi abordado.

Em busca pessoal, os policiais encontraram em sua posse 15 eppendorfs contendo substância semelhante a cocaína e R$ 258,50 em cédulas diversas. Ao ser questionado, ele teria informado que estava vendendo drogas e que havia mais no interior da casa, e posterior foram localizados outros 20 eppendorfs em cima do guarda-roupa.

Diante do flagrante o suspeito acabou preso e apresentado no Plantão Policial, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça, sendo encaminhado para a cadeia de Penápolis/SP.