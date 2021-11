Homem é preso suspeito de tentar estuprar adolescentes em Tanabi

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária após denúncias e provas de que morador de Monte Aprazível/SP estaria tentando estuprar adolescentes.

Segundo a Polícia Civil, que cumpriu mandado de prisão temporária na residência do suspeito, o homem, que não tem antecedentes criminais, teria feito pelo menos duas vítimas no município. O delegado responsável pelo caso, entretanto, irá seguir com as investigações para apurar se houve mais vítimas.

De acordo com as informações, a Polícia Civil chegou ao homem após denúncias de que ele estaria abusando de adolescentes. Na última semana, imagens e áudios de supostos assédios circularam pelas redes sociais.