Homem é preso suspeito de matar menina de 10 anos a facadas dentro de casa em construção 

Suspeito de 27 anos que é vizinho da vítima foi localizado pela Polícia Militar e confessou o crime na noite de quarta-feira (13), em São José do Rio Preto/SP.

Foi preso na noite de quarta-feira (13.set) o suspeito de matar uma menina de 10 anos em uma obra localizada no bairro SetPark, em São José do Rio Preto/SP.

O corpo de Mikaele dos Santos Santos foi encontrado na manhã de quarta-feira por um pedreiro que trabalhava na construção de uma casa. A vítima apresentava ferimentos provocados por faca.

Câmeras de segurança flagraram o principal suspeito, Carlos Eduardo dos Santos, de 27 anos, que seria vizinho da vítima, foi detido pela Polícia Militar e confessou o crime. Em seguida, foi encaminhado à carceragem da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais).

“Conseguimos algumas imagens próximas à construção onde a criança foi morta, com esse indivíduo saindo da construção, tirando camiseta, se limpando. Fizemos contato com moradora da localidade que de imediato o reconheceu nas imagens. Disse que cresceu com o indivíduo e o reconhecia sem sombra de dúvidas”, conta Murilo Blanco, tenente da Polícia Militar.

“Durante a prisão, ele disse que estava louco, maluco, possuído, transtornado, e não sabe porque cometeu esta atrocidade.”

A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.

Desaparecimento

Durante a tarde da última terça-feira (12), a família constatou o desaparecimento da vítima e registrou um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes.

De acordo com o histórico, ela foi à escola no período da manhã e o irmão, de 13 anos, a encontrou no trajeto, mas depois a menina desapareceu.

Conforme apurado pela reportagem, Mikaele dos Santos Santos foi velada na manhã desta quinta-feira (14) e o sepultamento ocorreu às 14h, no Cemitério São João Batista, em Rio Preto.

*Com informações do g1