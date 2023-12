Homem é preso suspeito de matar irmão com golpes de grelha de churrasqueira em Votuporanga 

Eder Antonio dos Santos, de 40 anos, foi encontrado ferido na noite de 2 de setembro, na Rua Maranhão; ele não resistiu e morreu no Hospital de Base de Rio Preto.

A Polícia Civil prendeu na terça-feira (19.dez) o homem de 43 anos suspeito de matar o irmão com uma grelha de churrasqueira. Eder Antonio dos Santos, de 40 anos, foi encontrado ferido na noite de 2 de setembro, na Rua Maranhão, em Votuporanga/SP.

Na ocasião, a vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada à Santa Casa de Votuporanga. Diante da gravidade dos ferimentos, foi transferida ao Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, mas não resistiu.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) passou a investigar o caso e constatou que, depois de uma discussão, o suspeito usou uma grelha de churrasqueira para golpear a cabeça de Eder.

Com a conclusão do inquérito, a Justiça autorizou a prisão preventiva do suspeito, que foi localizado na noite de terça-feira e encaminhado à carceragem, onde permaneceu à disposição da Justiça.