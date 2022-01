Homem é preso suspeito de matar ex-marido da companheira a pauladas 

Suspeito do crime registrado em Nova Castilho/SP foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado à delegacia. Vítima foi agredida ao defender a companheira, alvo do suspeito, informou a polícia.

Um homem foi preso suspeito de matar o ex-marido da mulher dele, em Nova Castilho/SP, na noite do último sábado (15).

De acordo com as informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada e a mulher relatou que o ex-marido invadiu a casa dela e tentou agredi-la com um pedaço de madeira.

Para tentar defender a mulher, o companheiro dela entrou em luta corporal com o homem, que agredido a pauladas na cabeça.

Ainda segundo a polícia, a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dela não foi informada.

O suspeito do crime foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado à delegacia de General Salgado/SP, onde permaneceu à disposição da Justiça.

*Informações/g1