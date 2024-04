Homem é preso suspeito de matar enteado a facadas em Araçatuba 

Crime ocorreu no bairro Primavera, nesta quinta-feira (4). Paulo Sérgio Macedo, de 60 anos, foi encontrado pela equipe morto, com perfurações das facadas nas costas e axila esquerda.

Um homem de 64 anos foi preso suspeito de matar o enteado, de 60, a facadas, nesta quinta-feira (4.abr), no bairro Primavera, em Araçatuba/SP.

Segundo a Polícia Civil, Paulo Sérgio Macedo foi encontrado pela equipe morto no chão, em frente a uma casa, com perfurações nas costas e axila esquerda. Após cometer o crime, o padrasto fugiu com uma bicicleta.

O suspeito foi encontrado pela polícia no bairro Águas Claras, com a roupa suja de sangue. Questionado, ele confessou o homicídio e disse que matou o enteado por vingança. Com ele, a equipe apreendeu três facas.

O homem foi encaminhado para a delegacia, onde aguarda a audiência de custódia. A perícia foi acionada e o corpo de Paulo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A Polícia Civil vai investigar o crime.

*Com informações do g1