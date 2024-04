Homem é preso suspeito de matar e esquartejar cachorro em Monte Aprazível 

Prisão ocorreu nesta quinta-feira (4) no bairro Jardim do Lago. Outro animal foi localizado raquítico, sem comida, água e condições inadequadas de higiene na casa.

Um homem foi preso suspeito de matar e esquartejar um cachorro em Monte Aprazível/SP. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (4.abr), no bairro Jardim do Lago.

Segundo a Polícia Militar, o cão foi encontrado em estado de decomposição, sem as patas, na casa do suspeito. Ao lado dele, um facão foi encontrado com marcas de sangue. Outro animal foi encontrado raquítico, sem comida, água e condições inadequadas de higiene na casa.

O facão foi apreendido. A presidente da Associação de Resgate e Combate ao Abandono Animal (ARCAA) ficou responsável pelo cachorro vítima de maus-tratos, que deve passar por atendimento com médico veterinário.

A perícia e a Polícia Ambiental também foram acionadas. Na delegacia, a Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência por maus-tratos e degradação ambiental. O caso vai ser investigado.

*Com informações do g1