Homem é preso suspeito de matar e enterrar em canavial motorista de aplicativo desaparecido em Araçatuba 

Glauber Humberto Florentino estava desaparecido desde o dia 1º de março, quando saiu com o suspeito; homem confessou o crime e contou que enterrou o corpo em Bento de Abreu.

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de matar um motorista de aplicativo, de 35 anos, que estava desaparecido havia mais de 10 dias, na noite de domingo (12.mar), em Araçatuba/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a prima de Glauber Humberto Florentino contou que o motorista havia saído de casa no dia 1º de março com o suspeito e não teria voltado mais desde então.

No domingo, o homem confessou que teve uma discussão com Glauber no dia do desaparecimento e que matou o motorista com uma pancada na cabeça, utilizando um pedaço de madeira.

Depois, ele enterrou o corpo da vítima em um canavial na cidade de Bento de Abreu/SP, onde a equipe da polícia encontrou o cadáver. O veículo não foi encontrado, pois, de acordo com o suspeito, ele teria sido vendido.

O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal). O homem foi preso em flagrante e o caso será investigado como homicídio.