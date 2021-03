Homem é preso suspeito de jogar óleo quente na esposa em Rio Preto

Vítima foi socorrida com queimaduras no abdômen e no braço; suspeito negou o crime.

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante suspeito de jogar óleo quente na companheira, em São José do Rio Preto/SP. O crime foi na residência do casal, no bairro Nova Esperança, na noite de quarta-feira (3).

Segundo informações obtidas no boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou ao imóvel e encontrou a vítima, de 39 anos, sendo socorrida pelo resgate.

Ela informou que o casal discutia quando o homem jogou o óleo nela. Já o suspeito negou o crime e disse que a mulher foi na direção dele com uma panela de óleo, mas ela se acidentou e se queimou.

Ainda segundo o B.O., a vítima foi socorrida com queimaduras no abdômen e no braço e encaminhada para a Santa Casa. Depois, foi transferida a um hospital de queimados. Ela não corre risco de morrer.

No hospital, a vítima informou ao delegado que o casal sempre briga e que, na terça-feira (2), também foi agredida por ele. Além das queimaduras, a mulher apresentou um hematoma no rosto.

O homem já possuía antecedentes criminais, foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e violência doméstica. A Polícia Civil vai investigar o caso.

*Com informações do g1