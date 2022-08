Homem é preso suspeito de estuprar duas crianças em Rio Preto 

Crime aconteceu no dia 24 de julho. Irmãos, de 7 e 10 anos, descreveram as características do criminoso para a mãe.

Um homem suspeito de estuprar dois irmãos, de 7 e 10 anos, foi preso nesta quinta-feira (4.ago), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 24 de julho. Os dois meninos brincavam na rua quando o suspeito estacionou o carro e ofereceu dinheiro.

As crianças entraram no veículo e foram levadas para o bairro São Pedro. Elas foram estupradas, voltaram para casa e descreveram as características do suspeito para a mãe.

Conforme a Polícia Civil, a mulher procurou a delegacia e denunciou o crime. O homem foi preso temporariamente e encaminhado para a Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC).

A Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) segue investigando o estupro.

*Com informações do g1