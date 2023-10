Homem é preso suspeito de esfaquear o avô em Novo Horizonte 

Vítima foi encaminhada ao hospital e autor foi localizado durante patrulhamento da Polícia Militar.

Um homem foi preso no último domingo (15.out) suspeito de esfaquear o avô, em Novo Horizonte/SP.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da Força Tática recebeu a denúncia do crime e o suspeito foi encontrado durante patrulhamento.

Quando questionado, indicou onde escondeu a faca utilizada no crime e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Ainda de acordo com a PM, homem foi levado à Central de Flagrantes do município, onde permaneceu à disposição da Justiça. A motivação do crime não foi informada.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

*Com informações do g1