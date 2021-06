Homem é preso suspeito de esfaquear companheira na cabeça

Mulher relatou à polícia que foi golpeada pelo companheiro durante uma briga. Ela foi socorrida, recebeu atendimento médico e não corre risco.

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de esfaquear a companheira na cabeça, em Barbosa/SP, na noite de sexta-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica e encontraram a vítima com as mãos sujas de sangue e um ferimento na cabeça.