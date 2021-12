Homem é preso suspeito de enforcar companheira com o filho no colo em Andradina

Vítima disse que foi ameaçada e agredida depois que filho do casal chorou e homem ficou nervoso. Após agressões, mulher fugiu para bar e PM foi acionada.

Um homem foi preso suspeito de enforcar a companheira na Avenida Rio Grande, em Andradina/SP, na noite desta terça-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e encontrou a vítima em um bar, com uma criança recém-nascida no colo.

À PM, a mulher afirmou que ela foi ameaçada e agredida depois que o companheiro ouviu o choro do filho do casal e ficou nervoso. Em seguida, a vítima caiu com o bebê no colo, bateu a cabeça em uma parede e fugiu para o bar.

Ainda segundo a polícia, o suspeito foi encontrado dentro da residência do casal e recebeu voz de prisão em flagrante, apesar de negar as agressões.

