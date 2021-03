Homem é preso suspeito de agredir e esfaquear namorada em Rio Preto

Segundo informações, a polícia foi acionada e encontrou a vítima caída na calçada em frente à residência do casal; jovem possuía um corte profundo no pulso, ela foi socorrida e encaminhada para a UPA Norte onde permanece internada.

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de agredir e esfaquear a namorada, no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto/SP, na manhã deste sábado (27).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a jovem, de 21 anos, caída na calçada em frente à residência do casal. Ela estava ensanguentada e com um corte profundo no pulso.

De acordo com o B.O., ainda no local, a mulher contou à polícia que, durante a madrugada, após o casal ter consumido bebida alcoólica, o homem ficou nervoso e passou a agredi-la com socos e mordidas, além de ter batido sua cabeça no chão.

A jovem disse, ainda, que o namorado desferiu um golpe de faca contra ela, atingindo o pulso. Ela correu para a rua, onde os dois continuaram a briga, mas o suspeito fugiu.

Segundo o B.O., a jovem descreveu o homem à polícia. Ele foi encontrado e, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, estava alterado. Ele foi preso e passou por atendimento médico no pronto-socorro Tangará.

Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte, a jovem disse à polícia que já tinha sido agredida pelo rapaz outras vezes. Ela apresentava hematomas nos braços e na testa.

O homem, por sua vez, alegou que tinha sido agredido com um soco pela namorada e que ela cortou o pulso após dar um soco em um vidro. Ele disse, ainda, que ela pediu para que ele fugisse, alegando que os policiais não acreditariam que o caso tivesse sido um acidente.

O homem foi preso e encaminhado à DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais), onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele já possuía antecedentes criminais.

Foto: Victor Garcez/SBTInterior