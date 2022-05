Homem é preso por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo em Andradina 

Ele agrediu a esposa com socos no rosto e foi flagrado com um revólver e uma garrucha.

Um homem de 54 anos foi preso por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo após agredir a esposa. O caso foi registrado na noite de sábado (28.mai), em Andradina/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou à Polícia Militar que foi agredida com socos no rosto depois de flagrar o marido com outra mulher. Ela também disse que o homem tinha armas de fogo e munições dentro de casa.

O suspeito foi questionado pelas equipes da corporação e negou as agressões, mas confessou que tinha um revólver e uma garrucha.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, as armas e munições foram apreendidas. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia.

*Com informações do g1