Homem é preso por violência doméstica e posse ilegal de armas em Monções 

Na casa foram encontrados uma espingarda de chumbinho calibre 4,5 adulterada para calibre 22 e 20 munições.

Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo e munições e por violência doméstica contra a própria esposa na noite da última terça-feira (11.jul), em Monções/SP.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar foi acionada via 190 e deslocada para o endereço, onde supostamente, um homem teria chegado em casa aparentemente embriagado e querendo discutir; no entanto, para evitar a briga, a mulher foi para a cozinha, mas foi seguida pelo indivíduo que desferiu um soco derrubando o aparelho celular da vítima.

Em seguida, a mulher teria pegado o aparelho e voltava para a sala, quando seu marido teria empurrado sua cabeça contra a parede e ameaçado, que, caso ela chamasse a polícia, seria assassinada ainda naquela noite. Temendo por sua vida, a vítima saiu correndo até a casa de sua irmã pedindo socorro.

No local, os PMs tiveram acesso concedido pela vítima que contou o episódio vivido. Questionada sobre a possibilidade de haver armas na casa, ela explicou que havia. Os policiais encontraram uma espingarda de chumbinho calibre 4,5, porém, adulterada para calibre 22 e 20 munições.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas.