Homem é preso por violência doméstica e cárcere privado em Fernandópolis 

Indivíduo só liberou a vítima após intervenção da Polícia Militar; ele permanece preso.

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (5.jul), em Fernandópolis/SP, por violência doméstica e cárcere privado.

De acordo com o apurado, a vítima declarou à Polícia Militar que, desde terça-feira, o suspeito vinha fazendo ameaças e mantendo-a em cárcere privado na residência dele; sendo que nesta quarta, pela manhã, ao levá-la sua residência, ele continuou com as ameaças e agressões no interior do veículo. Assustada, ela teria efetuado diversas solicitações via 190.

Aos PMs, a vítima contou ainda que, durante o trajeto, o suspeito chegou a perder o controle do veículo e colidir em uma árvore, retornando para sua residência, e impedindo que ela fosse embora.

Em seguida, com a chegada de equipes da corporação, as ameaças continuaram e durante as negociações os PMs conseguiram retirar a vítima da residência e conter o indivíduo.

Ele foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.