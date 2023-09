Homem é preso por tráfico de drogas em Fernandópolis  

Porções de maconha, cocaína e apetrechos utilizados no preparo dos entorpecentes foram apreendidos.

Uma equipe de Força Tática da Polícia Militar de Fernandópolis/SP prendeu um homem na noite da última quinta-feira (21.set) por tráfico de drogas e por entregar veículo automotor a pessoa não habilitada.

De acordo com o apurado, durante patrulhamento pelo bairro Coester, a equipe visualizou uma motocicleta deixando um local já conhecido como ponto de tráfico. Foi realizada uma abordagem e localizado uma porção de crack em pedra bruta. O homem confessou aos policiais com quem havia adquirido o entorpecente. Foram realizadas diligências na casa do suposto traficante, sendo localizada outra porção da droga e uma de cocaína, além de apetrechos e uma faca com resquícios dos entorpecentes. A PM apreendeu também quatro celulares e uma motocicleta.

Os indivíduos foram apresentados no Plantão Policial, onde foram ouvidos. O traficante permaneceu à disposição da Justiça, inclusive, sendo autuado também por entregar veículo automotor para pessoa não habilitada, já que é o dono da motocicleta e emprestou o veículo mesmo tendo conhecimento de que o indivíduo não era habilitado.

O outro suspeito foi indiciado para averiguação em tráfico de drogas e autuado por entregar veículo automotor a pessoa não habilitada, sendo liberado após a assinatura do termo de compromisso.