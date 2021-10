Homem é preso por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito em Rio Preto 

Além do suspeito de 63 anos, a Polícia Civil prendeu outros dois homens flagrados com entorpecentes nesta quinta-feira (7). Todos foram levados para a delegacia, onde seguem à disposição da Justiça.

Um homem de 63 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito no bairro Jardim Gabriela, em São José do Rio Preto/SP, nesta quinta-feira (7).

De acordo com a Polícia Civil, equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) descobriram que o criminoso usava o terreno de uma borracharia para esconder os entorpecentes.

Em seguida, os policiais compareceram ao estabelecimento, onde encontraram duas metades de tijolos de maconha.

Suspeitando que o homem armazenava mais drogas, as equipes pediram apoio do canil da Polícia Militar.

Ainda segundo a Polícia Civil, os cães farejadores localizaram mais 22 tijolos de maconha e uma pistola municiada. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à delegacia.

Outra apreensão

Um homem de 45 anos também foi preso após ser flagrado com tijolos de maconha, cocaína e crack. Ele foi abordado no bairro Jardim do Bosque, em Rio Preto, na manhã desta quinta-feira.

De acordo com informações da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), o suspeito comprava as drogas e revendia para outros traficantes.

Além de 60 quilos de maconha, foram apreendidos dois quilos de cocaína e um de crack. O homem também foi flagrado com um simulacro de pistola e dinheiro.

Ele foi encaminhado para a Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), onde segue à disposição da Justiça.

Mais uma prisão

Outro homem de 43 anos foi preso com 200 porções de cocaína prontas para serem vendidas. O flagrante aconteceu no bairro Caic, em Rio Preto, nesta quinta-feira.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi abordado enquanto dirigia um carro e confessou que guardava entorpecentes na casa onde morava.

As equipes da corporação compareceram ao imóvel e encontraram as 200 porções de cocaína. O homem também foi encaminhado à delegacia de Rio Preto.

*Informações/g1