Homem é preso por tráfico de drogas e corrupção de menores na zona sul 

Flagrante da Polícia Militar ocorreu próximo de uma escola no bairro Matarazzo, em Votuporanga.

Um homem foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menores, na tarde da última segunda-feira (5.jun), no bairro Matarazzo, na zona Sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares do programa Atividade Delegada [convênio do município para reforçar a segurança] realizavam patrulhamento da pela zona sul, visando manter a preservação da ordem pública e o bem-estar de alunos nas unidades escolares e agentes da educação, quando nas imediações do bairro Matarazzo, avistaram dois indivíduos defronte uma residência.

No entanto, quando notarem a presença policial, um deles conseguiu fugir; já o outro acabou abordado e revistado, nada de ilícito foi localizado, porém exalava forte odor de maconha. Ao ser questionado, confirmou ter acabado de usar a droga, e confessou possuir mais do entorpecente em sua casa.

Em busca pela residência, na presença da esposa do suspeito, os PMs encontraram, dentro do guarda-roupas, porções de crack e skank [trata-se de um tipo de “maconha mais forte”], além de dinheiro e apetrechos para o corte e manuseio de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi autuado por tráfico de drogas e corrupção de menores, permanecendo à disposição da Justiça.