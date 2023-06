Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo

Flagrante da Polícia Militar Ambiental ocorreu em Populina/SP.

Na última segunda-feira (5.jun), policiais militares ambientais, durante operação “Semana do Meio Ambiente”, em cumprimento a mandado de busca e apreensão pela área urbana de Populina/SP, prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

De acordo com o apurado, a equipe do policiamento ambiental flagrou uma espingarda de calibre .20, sem registro, no interior da residência.

O indivíduo foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia de Populina, onde foi ouvido e liberado após pagamento de fiança. A arma foi apreendida.