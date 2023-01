Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Fernandópolis 

Flagrante da Polícia Militar Ambiental, em atividade delegada, ocorreu no domingo (22).

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental, em serviço do programa Atividade Delegada, prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo, no último domingo (22.jan), em uma propriedade rural de Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, os policiais realizavam patrulhamento, quando visualizaram uma construção em alvenaria desprovida de habitantes, e ao lado uma área cercada com fios de choque. No local, constataram a presença de oito cães, das raças pitbull e americano; contudo, havia água e uma cobertura para abrigo.

Em contato com o morador da propriedade vizinha, ele contou aos policiais que era o responsável pelas propriedades; e retornando ao local onde estava os cães, em vistoria pelo imóvel desabitado os agentes localizaram uma espingarda calibre 32, desmuniciada, do qual o suspeito informou não ter nenhum tipo de documentação.

O indivíduo foi preso e apresentado no Plantão Policial, onde foi ouvido, pagou fiança arbitrada em R$ 1.953,00 e acabou liberado para responder em liberdade.