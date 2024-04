Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Votuporanga 

A Polícia Militar apreendeu com o indivíduo um revólver calibre 38, com numeração suprimida, e cinco munições intactas.

Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida no último domingo (8.abr), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando receberam uma denúncia anônima versando sobre um indivíduo que possuía uma arma de fogo. As viaturas se deslocaram até o endereço, coincidindo com o momento em que o indivíduo chegava à sua residência.

Em seguida, os PMs realizaram a abordagem e durante busca na residência, encontraram um revólver calibre 38, com numeração suprimida (raspado), contendo cinco munições intactas.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da justiça.