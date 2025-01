Homem é preso por porte ilegal de arma em Cardoso  

Um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e seis deflagradas foram apreendidas; indivíduo foi liberado após pagamento de fiança.

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite do último sábado (25.jan), em Cardoso/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares foram acionados para averiguar uma suposta caminhonete abandonada com marcas de tiros na estrada rural do Jatobá. No local, os PMs se depararam com um veículo passando e ao abordá-lo, um dos ocupantes informou ser proprietário da caminhonete, e assumiu ter sido o autor dos disparos.

Em seguida, durante buscas pelo veículo abordado, os policiais militares encontraram e apreenderam um revólver de calibre 38 com cinco munições intactas e dentro da caminhonete, outras seis cápsulas deflagradas do mesmo calibre.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde foi ouvido e liberado após pagamento de fiança.