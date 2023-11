Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Votuporanga 

Indivíduo que é conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas foi flagrado com uma pistola 9mm municiada com 18 cartuchos.

Um indivíduo conhecido nos meios policiais foi preso por porte ilegal de arma de fogo, no último domingo (26.nov), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando identificaram um veículo sendo conduzido por um indivíduo que já era conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas e porte de arma. Após abordagem e em busca pessoal os PMs encontraram na cintura do condutor uma pistola 9mm, municiada com 18 cartuchos intactos.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.