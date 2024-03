Homem é preso após matar síndico em briga por vaga de estacionamento

Crime ocorreu nesta quinta-feira (21), no bairro Vila Santa Cruz, em São José do Rio Preto. Suspeito confessou o crime.

Um homem, de 43 anos, foi preso suspeito de matar o síndico de um condomínio, de 67, com golpes de canivete no abdômen, após uma briga provocada pela vaga de um estacionamento, em São São José do Rio Preto/SP, nesta quinta-feira (21.mar), no bairro Vila Santa Cruz.

Segundo apurado, a vítima morreu no local. Já o suspeito confessou o crime e disse que a briga foi motivada porque o síndico estacionava irregularmente com frequência o carro na garagem dele. Ele não tem passagens criminais.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o suspeito levado à delegacia. O canivete usado no crime foi apreendido. A Polícia Civil investiga o crime.

*Com informações do g1