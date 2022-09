Homem é preso por importunação sexual contra jovem em Birigui 

Vítima de 23 anos contou que guardava equipamento de som em carro quando suspeito a agarrou por trás.

Um rapaz de 22 anos foi preso por importunação sexual contra uma jovem, em Birigui/SP, na madrugada do último domingo (25.set).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 23 anos relatou à polícia que guardava um equipamento de som no carro, quando o suspeito a agarrou por trás.

Para se defender, a jovem o empurrou e arranhou rosto do rapaz com a chave do veículo.

Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito fugiu para um terreno baldio, mas ele foi localizado e agredido por pessoas que estavam no local até a chegada da Polícia Militar.

O rapaz foi levado para o pronto-socorro da cidade, onde foi atendido e liberado. Em seguida, foi preso em flagrante e será encaminhado para uma unidade prisional.