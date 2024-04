Homem é preso por furto em clube de Votuporanga 

Com o suspeito de 34 anos, policiais civis da DIG recuperaram dinheiro, cartões bancários e documentos da vítima que trabalhava no local.

Um homem de 34 anos foi preso por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), na manhã desta terça-feira (2.abr), suspeito de cometer furto no interior de um clube na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, agentes da Delegacia Especializada realizavam diligências pela região do clube, quando avistaram J.W.B., que já era investigado pela DIG, deixando o interior local por um portão dos fundos. Os investigadores notaram que o suspeito possuía uma quantia em dinheiro numa das mãos e uma carteira na outra, a qual jogou sob um veículo que estava estacionado.

Assim, os agentes abordaram J.W.B., com o qual localizaram a quantia de R$ 1.940,00. Questionado, ele confessou que tinha subtraído esse valor de uma mochila que estava no interior do clube.

Em seguida, os policiais recuperaram a carteira dispensada sob o veículo estacionado, na qual havia três cartões bancários e documentos pessoais, através dos quais identificaram e localizaram a vítima, constatando que era um funcionário do local.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde após ouvido foi colocado à disposição da justiça e aguarda audiência de custódia. Ainda segundo apurado, os cartões bancários, documentos e o dinheiro foram devolvidos à vítima.