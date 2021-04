Homem é preso por furto de implementos agrícolas e porte ilegal de arma de fogo

Suspeito de 57 anos foi abordado na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Nhandeara/SP.

Um homem foi preso por furto e porte ilegal de arma de fogo na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Nhandeara/SP, na última terça-feira (20).

De acordo com informações, policiais militares prenderam E.D., de 57 anos, após abordagem de um Renault/Duster, que trazia um reboque com implementos agrícolas, em um posto de combustível localizado as margens da rodovia.

Os equipamentos teriam sido furtados em Lourdes/SP; contudo, ainda durante a abordagem foi encontrado uma arma de fogo, tipo espingarda e munições de uso restrito, que foram apreendidas e apresentadas na Central de Flagrantes, em Votuporanga/SP. E.D., foi ouvido e encaminhado para a cadeia de Santa Fé do Sul/SP, onde permanece à disposição da Justiça.