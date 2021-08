Homem é preso por crime de extorsão em Valentim Gentil 

Suspeito que já era conhecido nos meios policiais pela prática criminosa, havia extorquido R$ 20 mil da vítima.

Um homem foi preso neste final de semana, durante cumprimento de mandado expedido pela Justiça em Valentim Gentil/SP. Operação foi executada pela Polícia Civil.

De acordo com informações, o indivíduo ao qual a decisão judicial era endereçada é acusado de praticar golpes na cidade. Com o estelionatário, os policiais civis conseguiram recuperar R$ 20 mil de uma extorsão que teria sido realizada no último dia 10.

Segundo a ocorrência, M.O.L., já era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento na modalidade criminosa; sendo que já estava sendo investigado por praticar crimes de extorsão contra pessoas da cidade.

Após ser apresentado na Delegacia de Polícia, M.O.L., foi ouvido e encaminhado para uma unidade prisional da região, onde permanece à disposição da Justiça. Dinheiro apreendido foi devolvido à vítima.