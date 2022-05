Homem é preso por cortar o rosto da namorada com estilete após discussão por ciúme 

Vítima foi encaminhada à UPA; agressor foi preso em flagrante em São José do Rio Preto/SP.

Um homem de 31 anos foi preso após cortar o rosto da namorada com um estilete, na manhã de domingo (22.mai), em uma casa do bairro Jardim Urano, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem passou a discutir com a mulher, de 37 anos, por ciúme. Em seguida, pegou o estilete e cortou da boca até a orelha da vítima.

A mulher foi socorrida por um vizinho e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará. O estado de saúde dela não foi informado.

O agressor chegou a fugir após o crime, mas voltou para a residência e foi preso em flagrante. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

*Com informações do g1