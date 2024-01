Homem é preso por contrabando, descaminho e corrupção após tentar subornar policiais 

Durante abordagem em vicinal de Suzanápolis, policiais militares encontraram celulares e tablets sem documentos, avaliados em mais de R$ 100 mil. Eletrônicos foram apreendidos e suspeito foi encaminhado à Polícia Federal de Jales.

Um homem foi preso por contrabando, descaminho e por tentar subornar policiais militares durante uma abordagem na vicinal Dirceu Ferreira, em Suzanápolis/SP, na noite de quarta-feira (17.jan).

Segundo a Polícia Militar, a equipe abordou um carro com placas de São Paulo e notou que no banco traseiro do veículo havia dois sacos pretos e uma mochila.

Quando questionado, o motorista disse que seguia de Foz do Iguaçu/PR a Goiânia/GO com aparelhos eletrônicos.

Ainda de acordo com a PM, foram localizados 11 celulares e 20 tablets, avaliados em mais de R$ 100 mil.

O motorista relatou que tem uma loja e revendia os produtos sem notas e recolhimento de impostos. Ele foi preso por contrabando e descaminho, mas tentou subornar os policiais e também recebeu voz de prisão por corrupção.

O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Jales/SP, onde foi ouvido e liberado. Os objetos foram apreendidos.

*Com informações do g1