Homem é preso por amarrar namorada em engate de carro e arrastá-la em estrada vicinal 

Vítima de 30 anos foi socorrida com hematomas, fratura e escoriações. Agressor fugiu após o crime, no sábado (12), mas foi localizado e preso por tentativa de feminicídio nesta quinta-feira (17). Caso foi registrado em Nipoã/SP.

Um homem de 43 anos foi preso nesta quinta-feira (17.fev) por tentativa de feminicídio após amarrar a namorada no engate do carro e arrastá-la por uma estrada vicinal em Nipoã/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem usou uma mangueira para amarrar o pescoço da vítima, de 30 anos, no engate do carro. A mulher foi arrastada por cerca de 50 metros.

A Polícia Militar foi acionada depois do crime, registrado no sábado (12), na altura do quilômetro 3 da estrada vicinal João Leal.

A vítima contou à polícia que, depois de ser arrastada, acredita que a mangueira se rompeu. Ela ainda disse que o homem a agrediu. O agressor fugiu em seguida, mas o carro foi localizado e apreendido.

Ainda conforme o registro policial, a mulher foi socorrida e levada ao Hospital de Base de Rio Preto/SP com hematomas e cortes no rosto, fratura em uma das mãos, escoriações nas pernas e nas costas. Ela recebeu alta na quarta-feira (16).

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que localizou o agressor na casa dele, em Monte Aprazível/SP, nesta quinta-feira. Ele foi preso por tentativa de feminicídio e permanece à disposição da Justiça.

