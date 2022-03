Homem é preso pela Polícia Militar após furtar fios em Votuporanga 

Indivíduo foi flagrado em um pontilhão que passa sobre a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), que liga ao bairro São Cosme.

O homem foi preso por policiais militares nesta terça-feira (22.mar), suspeito de furtar cabos da rede de iluminação próximo ao bairro São Cosme, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, uma equipe da PM realizava patrulhamento pela zona leste da cidade, quando pela Avenida João Gonçalves Leite, próximo de um pontilhão sobre a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), avistaram um indivíduo em atitude suspeita, enrolando fios elétricos.

Com a aproximação da viatura, os policiais notaram o nervosismo no suspeito que tentou fugir, mas acabou contido; em busca pessoal, foi encontrada uma ferramenta de corte do tipo ‘turquesa’, com a qual, o homem teria cortado os fios do poste de iluminação pública do pontilhão.

Em seguida, o suspeito foi preso por furto e juntamente com os fios e a ‘turquesa’ acabou apresentado na Central de Flagrantes, onde a autoridade policial ouviu o indivíduo e o colocou à disposição da Justiça.