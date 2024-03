Homem é preso em Valentim Gentil com carro furtado 

Veículo Fiat/Linea que havia sido furtado em São José do Rio Preto foi apreendido na vicinal Camilo Sato.

A Polícia Militar recuperou um veículo furtado e prendeu um indivíduo por receptação na vicinal Camilo Sato, em Valentim Gentil/SP, na noite de terça-feira (19.mar).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela via, quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita e optaram pela abordagem. Em seguida, durante consulta ao sistema, os PMs constataram que o Fiat/Linea era produto de furto em São José do Rio Preto/SP, no dia anterior.

No momento da abordagem, o motorista se recusou a fornecer seus dados pessoais, e alegou ter adquirido o veículo por R$ 1 mil no dia anterior, porém, não quis revelar quem teria sido o vendedor.

O indivíduo identificado como A.L.A., que possui diversas passagens criminais por furto e receptação, foi preso e apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi ouvido e colocado à disposição da justiça.