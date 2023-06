Homem é preso em operação contra pornografia infantil em Paulo de Faria 

Nova fase da ‘Operação Cassiel’ cumpriu dois mandados de busca e apreensão; suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal de Rio Preto.

Um homem foi preso em Paulo de Faria/SP, na manhã de terça-feira (6.jun), durante uma operação da Polícia Federal contra pornografia infantil e abusos sexuais envolvendo menores na internet.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão durante a Operação Cassiel 4, sendo um deles na casa do suspeito e outro no Fórum, onde trabalha como funcionário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP. Objetos eletrônicos foram apreendidos na ação.

‘Operação Cassiel’

Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e três pessoas foram presas na região de Rio Preto durante as três primeiras fases da operação. A última foi em Mirassol/SP, no dia 19 de abril.

Nomeada de “Cassiel”, que é o “Anjo das Lágrimas”, responsável por livrar as pessoas do sofrimento terreno, a operação da Polícia Federal de Rio Preto é permanente e foi desenvolvida para combater crimes envolvendo abusos sexuais relacionados a crianças e adolescentes, através da internet.

*Com informações do g1