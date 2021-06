Homem é preso em flagrante suspeito de manter 24 cães em situação de maus-tratos

De acordo com a polícia, animais eram mantidos sem água e comida para que ficassem mais agressivos fossem usados na caça de javali, em Guapiaçu/SP.

Um homem foi preso em flagrante por manter mais de 20 cães em situação de maus-tratos, em uma propriedade rural da Estrada Boiadeira, em Guapiaçu/SP, nesta segunda-feira (31).

De acordo com as informações da Polícia Civil, os animais eram mantidos sem água e comida para que ficassem mais agressivos fossem usados na caça de javali.

Ainda segundo a polícia, no total, 24 cães de diversas raças foram resgatados por policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) da DEIC de São José do Rio Preto/SP.

Eles foram encaminhados ao canil de Guapiaçu para tratamento e, posteriormente, serão disponibilizados para adoção.

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por maus-tratos contra animais domésticos e encaminhado à Deic, onde permaneceu à disposição da Justiça.

*Com informações do g1