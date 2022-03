Homem é preso em flagrante suspeito de estuprar menino de 4 anos em Potirendaba

Ainda segundo a PM, a mãe da criança teria contratado o homem para realizar o trabalho de desmontagem de alguns móveis. Na residência estavam a criança e a babá do menino.

A babá teria se descuidado da criança por um momento e quando retornou, viu o homem com a bermuda abaixada e obrigava a criança a fazer sexo oral nele. A babá puxou a criança e o homem fugiu.

O menino foi levado pela polícia, junto com a babá e a mãe, até o hospital onde passou por exames. Ele foi avaliado e não apresentou nenhum hematoma, estava sem escoriações e sem sinais de agressão.

Enquanto estavam no hospital, os policiais foram informados de que o homem teria retornado à residência da vítima. Ele foi capturado e conduzido até a delegacia onde ficou detido à disposição da Justiça.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a mãe do menino até a delegacia de Cedral/SP, onde o caso foi registrado. O menino passará pelo IML (Instituto Médico Legal) de São José do Rio Preto/SP para realização de exame. O laudo será anexado ao inquérito policial do caso.

*Informações/g1