Homem é preso e adolescentes apreendidos com drogas e armas em Rio Preto

Polícia apreendeu porções de drogas, três armas e duas motos furtadas, além de balanças de precisão e celulares. Caso será investigado.

Quatro adolescentes e um jovem de 24 anos foram detidos na quarta-feira (17.mar) depois que foram flagrados com drogas, armas e motocicletas furtadas. O caso ocorreu no bairro Santa Ana, em São José do Rio Preto/SP.