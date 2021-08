Homem é preso depois de ostentar revólver na internet 

Arma foi apreendida. Ele alegou ter medo de ameaças por conta de conflitos entre bairros de São José do Rio Preto/SP; pagou fiança e foi liberado.

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar porque estaria ostentando um revólver calibre 32 nas redes sociais e nas ruas do bairro Lealdade, em São José do Rio Preto/SP, na tarde de quinta-feira (26).

]De acordo com informações, os policiais militares ficaram sabendo que o rapaz estaria exibindo a arma em uma rede de relacionamento na internet e foram até o bairro, quando viram o suspeito circulando pelas ruas, dirigindo um VW/Golf.

Após ser abordado e questionado, ele confessou a posse da arma, que seria de seu pai, e alegou que, por conta dos conflitos entre bairros, estaria recebendo ameaças. Por isso, teria feito uma postagem com a intenção de intimidar um possível algoz que viesse lhe ameaçar.

A arma foi localizada na residência do suspeito, que fica perto do local onde ele foi parado pela polícia. Segundo o registro, ele teria levado os policiais até a casa para fazer buscas. O revólver foi encontrado no armário.

Durante a revista na casa, o suspeito afirmou que a arma pertenceu ao avô dele, por conta disso nunca foi registrada. O revólver estava com quatro cartuchos intactos. Outros dois estavam deflagrados.

O delegado arbitrou uma fiança no valor de R$ 3 mil e prendeu o suspeito em flagrante até que o pagamento fosse realizado. Ele também vai responder por posse de arma de fogo.

*Informações/Diário da Região/Guilherme Ramos