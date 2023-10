Homem é preso com pistola ‘perdida’ em Riolândia 

Indivíduo tentou fugir da Polícia Militar, mas acabou contido; a arma de fogo que estava registrada no nome de outro homem, possuía queixa de perda em 2022.

Um homem foi preso no último sábado (14.out) com uma pistola calibre .380, dois carregadores e várias munições em Riolândia/SP.

De acordo com o registro policial, os PMs faziam patrulhamento ostensivo pelas ruas da cidade, quando nas proximidades da Avenida Onze, se depararam com um indivíduo dirigindo em alta velocidade; entretanto, ao perceber que seria abordado, ele teria acelerado ainda mais, dando origem a uma perseguição policial.

No entanto, em determinado momento, durante a fuga, o indivíduo parou bruscamente e correu para dentro de uma residência. Os PMs efetivaram a abordagem e após uma busca no imóvel, foi encontrada uma pistola .380 Taurus com dois carregadores e 20 munições intactas.

Ainda segundo o registro policial, muito agitado, o indivíduo foi contido e, após verificar a numeração da arma, foi constatado pela corporação que a pistola estava registrada em nome de outro homem e havia uma queixa de perda datada de 2022.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi arbitrada fiança, porém não foi paga, permanecendo à disposição da Justiça. A arma e as munições permaneceram apreendidas.