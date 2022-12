Homem é preso com pistola 9mm no bairro Palmeiras I  

Equipe de Força Tática realizou prisão do indivíduo, de 32 anos, na madrugada do dia 24.

Um homem de 32 anos, já conhecido nos meios policiais, foi preso na madrugada do último sábado (24.dez), no bairro Palmeiras I, em Votuporanga/SP, com uma pistola 9mm, devidamente municiada, em dois carregadores.

De acordo com o apurado, por volta das 0h30, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela região, quando suspeitaram da atitude de W.N.S., e optaram pela abordagem; indivíduo tentou fugir, mas acabou preso.

Além do armamento, dinheiro, celulares e um coldre foram apreendidos.

Ele foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.