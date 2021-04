Homem é preso com meia tonelada de maconha em rodovia da região 

Indivíduo de 26 anos transportava quase 530 quilos de maconha em carro, parado durante fiscalização.

Um homem de 26 anos foi preso na quinta-feira (15) depois de ser flagrado com uma grande quantidade de maconha durante uma fiscalização na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente/SP. O homem estava transportando 530 quilos de maconha no veículo.

O carro foi parado no acostamento da rodovia e, durante a conversa, os policiais perceberam que o homem estava bastante nervoso. Os tabletes de maconha foram encontrados no porta-malas e banco traseiro do carro, com placas de Toledo/PR.

Durante a entrevista, o condutor disse aos policiais que pegou o veículo carregado com a carga em Marechal Cândido Rondon/PR e o entregaria em Araçatuba/SP. Para fazer o transporte, o homem receberia R$ 9 mil. A carga foi pesada em 529,626 kg, distribuídos em 765 tabletes.

Foi localizado também um pino de cocaína sob o banco do motorista. O rapaz alegou que é viciado. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

*Com informações do sbtinterior